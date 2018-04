"Soldi per falsi servizi" di Striscia la Notizia: al via il processo per l'ex inviato Mingo

E' cominciato dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari, con la costituzione di parte civile di Mediaset e le eccezioni preliminari, il processo a carico di Domenico De Pasquale (in arte Mingo), ex inviato di Striscia La Notizia e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio), accusati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. I due imputati sono difesi dall'avvocato Francesco Maria Colonna. In base a quanto ipotizzato dagli inquirenti, Mingo, con la complicità di sua moglie, avrebbe truffato Mediaset facendosi pagare per 10 servizi relativi a vicende inventate, spacciate per vere, facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Secondo la magistratura, l'importo complessivo delle due presunte truffe si aggirerebbe attorno a 170mila euro. Il processo proseguirà il prossimo 16 ottobre con l'audizione dei primi testi.