In centro l'appuntamento con il 'Mini Gran Premio': cambiano i percorsi dei bus

Domenica prossima 8 aprile, in piazza del Ferrarese, arriva l'appuntamento con il 'Mini Gran Premio di Bari Unicef'. L'evento sarà affiancato da una sfilata di auto e moto dell'Old Cars Club. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste limitazioni al traffico che comporteranno anche deviazioni e modifiche di percorso per i bus.



In particolare, domenica 08 aprile 2018 dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e comunque sino al termine delle esigenze i bus delle linee 2/ e 42 effettueranno le seguenti variazioni di percorso: linea 2/



in direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;



in direzione via Conenna-q.re Japigia: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, effettueranno l’inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, a destra per il lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; linea 42



in direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare di Crollalanza, svolteranno a sinistra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;



in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, effettueranno l’inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, a destra per il lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;



Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

