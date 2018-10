Missione in Afghanistan: solidarietà per gli orfani ad Herat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I militari del contingente italiano del Train Advise and Assist Command West (TAAC-W), operanti nell'ambito della Missione in Afghanistan del NATO Resolute Support (RS), hanno ospitato una delegazione del Dipartimento degli Affari Sociali di Herat per la donazione di una fornitura alimentare da destinare agli orfanotrofi della Provincia. La donazione è stata resa possibile grazie alla generosità di una ditta alimentare pugliese che ha donato circa 3,4 tonnellate di varie tipologie di pasta ed 1,2 tonnellate di legumi precotti. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del Direttore del Dipartimento, Sig. Abdul Qaiyoum AFGHAN, il quale ha pronunciato parole di stima e gratitudine verso il Popolo Italiano che continua a fornire un aiuto concreto alla popolazione afgana. Il Direttore ha altresì sottolineato quanto sia apprezzato ed importante il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli orfani, poiché consente alle Istituzioni locali di garantire loro un futuro migliore. Il supporto alla popolazione, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili della società, è una delle attività che si affianca a quella principale di addestramento consulenza ed assistenza alle Forze di Sicurezza Afghane per migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autosostenersi, focus degli Advisors italiani nell’ambito della missione NATO Resolute Support (RS), e viene realizzato sia in maniera diretta con progetti individuati e condotti dal contingente nazionale, sia facilitando la distribuzione di aiuti umanitari provenienti da organizzazioni benefiche nazionali. FONTE : Stato Maggiore della Difesa

