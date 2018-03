Gian Piero Ventura 'avvistato' a Palazzo di Città. Il consigliere-medico scherza: "Sia vice-mister del team comunale"

In aula Dalfino a Palazzo di Città era in corso il Consiglio: nella stanza accanto, invece, a sorpresa, è comparso Gian Piero Ventura. L'ex ct azzurro e allenatore del Bari, aiutato dalle stampelle a causa di un recente intervento al ginocchio, era in Comune per incontrare il suo medico di fiducia, il consigliere comunale di Maggioranza Giuseppe Cascella, impegnato nella seduta dell'assemblea. L'esponente di 'Decaro per Bari', dopo avergli spiegato alcune prescrizioni mediche, ha poi scherzato dicendo di aver 'invitato' il mister a diventare allenatore in seconda della squadra del Comune di Bari, una battuta condivisa con il primo cittadino. Ventura, la cui moglie è barese, presa in sposa l'anno scorso in Cattedrale, si è trasferito da alcuni mesi in città.