Atti persecutori e divieto di avvicinamento non seguito: misure cautelari e denunce per quattro stalker nel Barese

Misure cautelari e denunce per bloccare fenomeni di stalking nel Barese. È il risultato di due diversi interventi della polizia, che hanno eseguito le misure nei confronti di due stalker e denunciato due persone per mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice, interrompendo così condotte persecutorie che potevano avere conseguenze irreparabili per le vittime.

Agli indagati, uno di Alberobello e l'altro di Castellana Grotte, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. In difesa di altre due 'vittime vulnerabili', a Monopoli, i poliziotti hanno denunciato due persone che hanno commesso il reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice; "in entrambi i casi si tratta di condotte riferibili a genitori separati" spiegano dal Commissariato di Monopoli.