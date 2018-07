Materassi, divani e poltrone accanto ai cassonetti: un 'outlet' dei vecchi mobili in pieno centro

Niente ferma gli incivili, neanche l'arrivo di Papa Francesco. E così, accade che in concomitanza con l'atteso arrivo a Bari del Pontefice, qualcuno decida di scaricare vecchi mobili accanto ai cassonetti in pieno centro, in via Principe Amedeo angolo via Roberto da Bari. La fotodenuncia arriva dalla stessa pagina di Amiu Puglia: "Non si son fermati neanche per poche ore, neanche per rispetto nei confronti del Papa". "Nello stesso tempo - rende noto Amiu - nella città vecchia in Strada Santa Teresa qualcuno pensava a disfarsi della vecchia cucina abbandonandola per strada, così come se nulla fosse. Insomma possiamo parlare di inciviltá senza quartiere".