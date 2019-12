Incentivi per chi adotta un cane anziano, a Modugno l'iniziativa natalizia del Comune: veterinario e cibo forniti dall'amministrazione per un anno

A Natale aggiungi un posto a tavola... per l'amico a quattro zampe. E' l'iniziativa lanciata dal Comune di Modugno per incentivare le famiglie ad adottare uno dei cani anziani ospitati presso canili convenzionati con il Comune: chi risponderà all'appello potrà usufruire per un anno, per il proprio amico a quattro zampe, di cibo e assistenza sanitaria forniti dall'amministrazione comunale.

"A Natale - spiega l'assessore all'Ambiente Tina Luciano - proponiamo un gesto responsabile e lo sosteniamo. Adottare un cane anziano e farlo uscire dal canile, regalandogli una famiglia, significa risarcire questi esseri di un'intera esistenza di solitudine. Regalare loro una vecchiaia serena è il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi, oltre che a loro."

L'iniziativa riguarda, in particolare, quattro cani di età non inferiore a 10 anni, da individuare tra quelli ospitati dall'Associazione C.O.P.A. che ha sede a Bitonto. A titolo di incentivo all'adozione, il Comune garantisce ad ogni adottante l'assistenza veterinaria e la fornitura di prodotti alimentari per un anno intero, erogate per il tramite dell'associazione C.O.P.A. L'assistenza veterinaria consisterà nella vaccinazione annuale e nella fornitura di antiparassitari per la copertura dei mesi a rischio. L'erogazione di prodotti alimentari, invece, consisterà nella fornitura di croccantini pari a 10 sacchi da kg. 14 qualità Premium (o equivalente) per cani di taglia media di circa 20/25 kg di peso.

"L'amministrazione modugnese, dunque, sempre attenta al benessere degli animali - è spiegato in una nota - promuove e incentiva la campagna di adozione dei cani anziani al fine di ridurre il numero e la permanenza dei cani ricoverati presso i canili rifugio offrendo loro un habitat più adeguato. La sperimentazione sarà utilizzata per strutturare una sistematica campagna di adozione dei cani ospitati presso le strutture convenzionate col Comune".