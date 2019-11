Spaccio nei luoghi della movida di Mola: studente 18enne sorpreso con hashish e marijuana

Uno studente incensurato di 18 anni è stato denunciato, a Mola di Bari, poiché sorpreso con 5 grammi di droga, tra hashish e marijuana: è uno dei risultati dei controlli effettuati dai Carabinieri nella cittadina barese nelle zone della 'movida' e a contrasto della diffusione di stupefacenti, nonché di altri reati, come quelli predatori.

Segnalati alla Prefettura 8 giovani assuntori di sostanze stupefacenti. Denunciato anche un 45enne, con diversi precedenti per reati predatori, sorpreso mentre si aggirava nelle vie del centro in violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Mola di Bari. Identificate complessivamente 131 persone con 10 perquisizioni effettuate e 30 contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada.