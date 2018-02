Droga nella carrozzina della bimba: in manette madre, padre e zio

Avevano organizzato una 'centrale dello spaccio' in un garage abusivo, nel centro storico di Mola. Scoperti dai carabinieri sono finiti in manette una coppia di conviventi - 18 anni lei, 22 lui - insieme al fratello del ragazzo.

I tre sono stati sorpresi mentre confezionavano dosi di droga destinate allo spaccio nella zona. Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato complessivamente 24 grammi di hashish e 55 di marijuana, parte dei quali erano stati nascosti nella carrozzina in cui dormiva la figlia neonata della coppia

Sequestrati inoltre numerosi bilancini di precisione, circa 250 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento. I tre, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo, previsto nei prossimi giorni.