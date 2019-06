Molesta ragazzina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: giovane fermato dalla polizia

Avrebbe avvicinato e palpeggiato una ragazzina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio nel lido cittadino. Dopo la segnalazione della ragazzina, una 13enne, che si sarebbe rivolta ai bagnini, il giovane - un 23enne di origini pachistane - è stato individuato e successivamente fermato dagli agenti delle Volanti. Sulla spiaggia si sono registrati momenti di caos, mentre il ragazzo veniva portato via poiché pare che l'episodio non fosse stato l'unico. Condotto in Questura, il 23enne è stato denunciato per molestie.