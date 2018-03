Palpeggia donne nel parcheggio dell'Auchan di Casamassima: condannato 34enne

Un 34enne di Adelfia, Michele Buono, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione poiche avrebbe palpeggiato alcune donne del Parco Commerciale di Casamassima. L'uomo era finito in manette a maggio del 2015 e, quindi, anche a settembre 2017. La sentenza è stata emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari, a seguito dell'inchiesta avviata dal pm Quercia della Procura che ha visto le indagini dei Carabinieri. Per gli inquirenti, Buono, agli arresti domiciliari dal 2017, avrebbe commesso lo stesso tipo di reato in un periodo inferiore a cinque anni. Nell'ultimo episodio, i militari lo avevano fermato dopo averlo individuato grazie alle telecamere del centro commerciale: l'uomo avveva sollevato una gonna e palpeggiato una 34enne intenta a sistemare le buste della spesa nella sua auto.