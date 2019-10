Anni di violenze in famiglia: filmati porno inviati alla figlia, il 'padre-padrone' la controllava anche sui social

'Attenzioni fisiche' alla figlia per anni, arrivando anche a inviarle filmati porno, chiedendole se fossero di suo gradimento, controllando in maniera morbosa i social network utilizzati dalla ragazza: la Polizia ha arrestato, in un appartamento alla periferia di Bari, un pregiudicato 55enne.

Il racconto della moglie

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un litigio in ambito familiare, raccogliendo anche il racconto della moglie dell'arrestato: dalle parole della donna, emergerebbe uno spaccato di violenze nei suoi confronti e verso i figli in particolare attenzioni fisiche e morbose nei confronti della figlia. I primi episodi sarebbero cominciati dopo il matrimonio della coppia, 22 anni fa, e mai denunciati per paura di ritorsioni. Gli investigatori hanno anche visionato referti medici di pronto soccorso relativi a violenze avvenute negli anni.