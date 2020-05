A spasso in bici con la droga nei calzini: in casa dosi di hashish e marijuana

Andava a spasso in bici nella zona di Ponente, a Molfetta, quando è stato sottoposto a controllo dai carabinieri. Volto già noto alle forze dell'ordine, il 38enne è stato così trovato in possesso di undici dosi di hashish per un peso di circa 9 grammi e una dose di marjuana, occultate nei calzini.

E' quindi scattata anche la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, all’interno del quale sono stati trovati altri nove grammi di marjuana ed ulteriori 36,5 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Tutto sottoposto a sequestro, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, mentre il 38enne è stato deferito.