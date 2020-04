Vede i carabinieri e fa inversione di marcia: nel box auto nascondeva cocaina e marijuana

Si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri impegnata in un controllo sulle misure anti-Covid, ma alla vista dei militari ha fatto una 'strana manovra' con l'auto, troppo 'sospetta' per non indurre un controllo da parte dei carabinieri.

Così a Molfetta, nella scorsa serata i militari hanno arrestato un 40enne molfettese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel transitare nella zona del centro storico, l’attenzione dei militari, è stata attirata da un’ autovettura di colore scuro condotta da un uomo, il quale, alla vista dei militari, ha effettuato una “strana manovra”, troppo repentina ed incomprensibile, anche data l’assenza di traffico veicolare. Il conducente, dopo aver eseguito la brusca inversione di marcia, ha parcheggiato l’auto sullo scivolo di un box seminterrato e, sceso, si è diretto verso l’ingresso. I militari l’hanno subito raggiunto ad hanno deciso di procedere al suo controllo eseguendo una perquisizione sia personale che nel box dove stava entrando. Durante la verifica, all’interno di un secchio, i militari hanno rivenuto due buste contenenti marjuana per un peso complessivo di 75 gr., una bustina contenente 5 gr. di cocaina e svariato materiale per il taglio della sostanza, come bicarbonato, mannitolo, nonché materiale per il confezionamento, come bilancini di precisione, bustine in cellophane e nastro adesivo, il tutto sottoposto a sequestro. Per il 44enne, su disposizione della competente A.G., si sono così aperte le porte della Casa Circondariale di Trani.