Allarme incendio al porto di Molfetta: scattano le operazioni di soccorso ma l'intervento è un'esercitazione

Un incendio di un mezzo meccanico utilizzato per movimentare le merci, con un lavoratore dell'impresa marittima coinvolto. 'Allarme' a Molfetta ma è solo un'esercitazione predisposta dalla Capitaneria di Porto per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza, l'addestramento e la preparazione del personale.

La simulazione ha visto l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale 118 Ser Molfetta. In contemporanea, veniva dispiegata una motovedetta per interdire alla navigazione lo specchio d'acqua interessato durante le operazioni di soccorso, Nell’occasione è stata utilizzata, sperimentandone l’efficacia, la linea dell’impianto idrico portuale quale supporto delle risorse in dotazione ai mezzi dei Vigili del Fuoco.