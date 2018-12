Alla guida dopo aver bevuto, cerca di sfuggire al controllo. Bloccato e sanzionato: 33 punti in meno sulla patente

Non si ferma all'alt della polizia stradale e tenta la fuga sulla statale 16. I poliziotti, però, dopo un inseguimento riescono a bloccarlo: sottoposto all'alcool test, risulta positivo con un tasso di 1,81 g/l. E così, insieme alla denuncia, scatta anche la sanzione per inottemperanza all’alt polizia e il decurtamento di 33 punti dalla patente.

Protagonista dell'episodio, avvenuto a Molfetta nell'ambito di controlli messi in atto dalla polizia stradale, un neopatentato di 21 anni. Probabilmente proprio per non sottoporsi all'alcool test, il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo di polizia, dandosi alla fuga dopo l'alt, ma è stato raggiunto e bloccato.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono stati controllati 41 veicoli, elevate 11 contravvenzioni, ritirate 4 patenti e 1 carta di circolazione, sequestrata 1 autovettura. Quattro i conducenti risultati positivi all’alcool-test, tra cui il ragazzo che ha tentato la fuga.