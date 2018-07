Molfetta incontra i vertici della festa ad Hoboken della Madonna dei Martiri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 18 luglio – Sala conferenze Museo Diocesano - ore 19 - Molfetta In occasione della presenza, a Molfetta, dei vertici della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, cui fa riferimento la comunità molfettese nel New Jersey, mercoledì 18 luglio, alle 19, nella sala conferenze del Museo Diocesano di Molfetta, si terrà l’incontro “L’importanza delle radici per i molfettesi d’America”. Interverranno il presidente dell’Hoboken Italian Festival 2018, Paolo de Sario, il vice presidente, Corrado Minervini, e del referente per i contatti con l'Italia, Antonio Albanese. L’ iniziativa punta a consolidare i rapporti tra Molfetta e i suoi figli residenti negli States al fine di avviare collaborazioni proficue su più livelli. Rientra nel progetto Incoming Tourist 2.0 sostenuto anche dal Comune di Molfetta. All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri, Giuseppe Pastore, dirigente Regione Puglia- Ufficio Pugliesi nel mondo, l’onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, S.E. il Vescovo di Molfetta Domenico Cornacchia, il sindaco, Tommaso Minervini, l’assessore con delega alle comunità estere, Angela Panunzio, monsignor Giuseppe De Candia, che con le comunità dei molfettesi all’estero ha, da sempre, un rapporto speciale, Francesco Angione, presidente del comitato feste patronali di Molfetta. Prevista anche la partecipazione della presidente, Maddalena Pisani, e di rappresentanti dell'Associazione Imprenditori di Molfetta che hanno preparato una sorpresa per gli ospiti arrivati dagli States, e di rappresentanti del mondo dell’associazionismo. Nel corso dell’incontro saranno anche illustrati i dettagli dell’organizzazione della festa gemella in onore della Madonna dei Martiri, che si tiene in America, tramandata di generazione in generazione e, da qualche anno, raccontata anche nel documentario "illuminiamo la tradizione" che sta facendo il giro del mondo nei festival cinematografici, e, ad oggi è vincitore di ben 3 award, ricevuti nel New Jersey, in Spagna e in Italia. L’iniziativa è organizzata dall'associazione Oll Muvi, quelli di I Love Molfetta, in collaborazione con l’Info point turistico di Molfetta.