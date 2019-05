VIDEO | Pitbull azzanna il suo cane, prende una pistola e lo uccide: 59enne arrestato a Molfetta

Ha visto il suo cane ferito dopo essere stato azzannato da un pitbull, ha preso una pistola e ha sparato a bruciapelo al molosso, uccidendolo sul colpo: a Molfetta è finito in manette un 59enne, custode di una struttura, accusato di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione e uccisione di animali. L'uomo infatti ha utilizzato una pistola calibro 9 da guerra, detenuta irregolarmente. Il suo cane è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.