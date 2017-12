Interventi sulla copertura, nuova illuminazione a gennaio: lavori in corso al molo San Nicola

Dopo la rimozione dei vecchi banconi e il rifacimento della pavimentazione, al molo San Nicola si lavora per rifare la copertura e l'impianto di illuminazione. Le nuove luci verranno rimontate a inizio gennaio, facendo così slittare di qualche giorno il termine del restyling, inizialmente annunciato per Natale.

Al momento, è stata quasi ultimata la sostituzione dei vecchi pannelli in policarbonato divelti e danneggiati dal maltempo di qualche settimana fa con altri nuovi, realizzati in policarbonato e fissati in maniera più efficace attraverso un profilo metallico utile a fornire alla struttura maggiore consistenza e resistenza principalmente in occasione di vento forte.

"Tra Natale e il nuovo anno - spiega l'assessore ai lavori pubblici Galasso dopo un sopralluogo - saranno anche rimontati alcuni corpi illuminanti che sono stati smontati per alcune verifiche e modifiche. Infatti, tra i problemi segnalati vi era anche quello relativo alla scarsa luminosità, perché molte luci non accendevano a causa delle infiltrazioni d’acqua. Pertanto, sono stati modificati in modo tale da poter funzionare senza più avarie di alcun genere, che si presentavano sistematicamente in occasione di piogge anche minime. La nuova illuminazione sarà operativa al massimo entro la metà di gennaio, cosa che, assieme al resto delle operazioni portate a termine, darà un aspetto decisamente più curato all’intera area, sempre nelle more dell’intera riqualificazione del waterfront, di cui questa è una parte importante".

Nei prossimi giorni saranno posizionati anche i primi tre nuovi banconi in acciaio inox, che richiamano per dimensioni e geometrie quelli posizionati nel porto di Santo Spirito: gli altri saranno installati a seguito delle richieste che i singoli pescatori, che con l’assessore Palone nei mesi scorsi abbiamo già incontrato e a cui abbiamo illustrato le modalità per richiedere una postazione attraverso la ripartizione Sviluppo Economico, Ciò consentirà ai pescatori di operare in condizioni dignitose e igieniche certamente migliori rispetto al passato”.