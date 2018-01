Lavori molo San Nicola in dirittura d'arrivo: accesa la nuova illuminazione

"Pochi giorni di lavoro" e sarà completato l'impianto di illuminazione del mercato del pesce di Nderr à la lanze, sul molo San Nicola di Bari. Sono in via di ultimazione le operazioni cominciate nei mesi scorsi per riqualificare la struttura, rimuovendo i vecchi banconi in muratura e sostituendoli con nuovi in acciaio inox, simili a quelli adoperati a Santo Spirito. Gli interventi hanno interessato anche le caditoie corrose, con l'installazione di nuove e la riqualificazione dell'impianto. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo con l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, i tecnici comunali e della ditta che sta eseguendo gli interventi.

Già montati i primi banconi

"I 3 nuovi banconi in acciaio inox installati - spiega - costituiscono solo una piccola parte di quelli potenzialmente installabili (15) in questa area, la cui successiva fornitura e posa in opera sarà subordinata alle effettive concessioni commerciali che verranno richieste e rilasciate dalla Ripartizione Sviluppo Economico. Completeranno l’intervento anche piccole lavorazioni di dettaglio da completare sulla copertura, ivi inclusi taluni tubi di gronda e discendenti che necessitano di riparazione o sostituzione".