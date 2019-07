Blitz anti-abusivismo al molo San Nicola: controlli e sequestri

Prodotti ittici messi in vendita senza tracciabilità, occupazione abusiva del suolo demaniale, uso di acqua di mare prelevata dal molo San Nicola, nonostante i divieti. E' scattato questa mattina ed è tutt'ora in corso un blitz anti-abusivismo a N-derre la Lanze. L'operazione vede impegnati nei controlli uomi della Polizia locale, della Capitaneria di porto, della Asl/Sian e con il supporto delle forze dell'ordine. In corso sequestri di merce, banconi e vasconi frigo presenti sul posto. L'operazione è avvenuta sotto gli occhi dei turisti che in quel momento si trovavano nella zona.

*Seguono aggiornamenti