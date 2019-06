'Ripescati' dalle acque del molo Sant'Antonio: i volontari di Retake recuperano due scooter e una batteria

Tornano in azione i volontari di Retake. L'appuntamento antidegrado, questa volta, è stato sul lungomare, sul molo Sant'Antonio. Uno specchio d'acqua tristemente noto per essere stato trasformato in una particolare 'discarica'. E infatti, anche questa mattina, la 'pesca' di Retake ha dato i suoi frutti: due scooter ormai ricoperti di alghe e una batteria.



Gallery