Violenta mareggiata: crolla struttura del ristorante della spiaggia di Porto Giardino a Monopoli

Dopo i danni provocati dal maltempo di ieri, prosegue l'ondata di vento forte su Bari e provincia. Anche stamane una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la città per alberi abbattuti e cornicioni pericolanti.

In provincia, situazione non semplice, soprattutto sul litorale costiero. A Monopoli le mareggiate hanno provocato il crollo di una parte di una scogliera su cui era stato eretta una struttura che serviva la nota spiaggia di Porto Giardino. Non vi sono stati feriti.