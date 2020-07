"Non arrendersi al vandalismo e all'inciviltà", la passeggiata in monopattino per le vie del centro di Bari

"Non siamo pronti ad arrenderci al vandalismo e all’inciviltà. Difenderemo e alimenteremo la forte spinta allo sviluppo che i cittadini meritano. Bari è una città cambiata e pronta ad un ulteriore cambiamento": Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con Retake hanno 'passeggiato' questo pomeriggio, per le strade del centro utilizzando i monopattini a noleggio per dire no al vandalismo e all'inciviltà che in questi giorni ha portato al furto dei mezzi, in circolazione da poco per favorire la mobilità sostenibile in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla 'passeggiata' hanno preso parte anche il sindaco Antonio Decaro e l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici e Mobilità, Giuseppe Galasso.