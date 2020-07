Due monopattini del servizio sharing rubati e recuperati dalla polizia: uno rintracciato in tempo reale grazie al segnale gps

Rubati nei primi giorni del servizio di sharing, recuperati dalla Polizia. Sono i due i monopattini che nelle ultime ore sono stati ritrovati grazie agli agenti delle Volanti.

Il primo mezzo, rubato lunedì 6 luglio (giorno di avvio del servizio) intorno alle 18.00 presso la Stazione Centrale dove era regolarmente parcheggiato, è stato ritrovato all'interno del Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo Politico di Bari Palese.

Il secondo monopattino, invece, è stato recuperato dalla polizia questa mattina, grazie ad un intervento 'in tempo reale'. Stamane intorno alle 06.15 il responsabile della società che offre il servizio ha infatti contattato il 113 e ha riferito in tempo reale che un secondo monopattino emetteva segnale g.p.s. in uscita dalla città alla velocità di 60 km/h e che quindi, presumibilmente, era stato caricato a bordo di un veicolo; poco dopo il segnale individuava il mezzo fermo in via Milella in zona industriale, ove la Volante, accorsa immediatamente, bloccava un 63enne rumeno trovato in possesso del predetto monopattino. L'uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà alla competente A.G..

Un terzo furto è stato invece sventato nel quartiere Japigia, con un mezzo rinvenuto nelle aiuole delle case ex Arca.