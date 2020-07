Monopattini in sharing già danneggiati dopo un giorno: a Bari vandalizzato il primo mezzo

Neppure un giorno dall'attivazione del servizio di noleggio da parte del Comune di Bari e c'è già il primo monopattino danneggiato. Il veicolo, come testimoniano alcuni scatti condivisi su Facebook da Dino Rizzi di Retake e dal consigliere del Municipio I Francesco Ventrella, è stato danneggiato e lasciato vicino a un palo.

"Voglio uscire dall’ovvietà - scrive Ventrella sul social network - , allontanare quel banale comune sentire, dietro cui nascondersi, quella frase “A Bari non si può.....” . Eppure mi domando perché non si può? E’ troppo facile non raccogliere la sfida , perdere un’occasione importante trincerandosi dietro la maleducazione e i comportamenti vergognosi di pochi, anzi pochissimi. Sarebbe troppo facile fare un passo indietro, rinunciare al servizio e riconoscere un fallimento culturale e generazionale, che di fatto rappresenterebbe la vera sconfitta".