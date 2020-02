S'intrufola in un'azienda e viene beccato da Polizia e Carabinieri: aggredisce agenti e militari, convalidato l'arresto

E'stato convalidato l'arresto del cittadino 28enne del Ghana bloccato da Polizia e Carabinieri alla periferia di Monopoli alcuni giorni fa dopo aver aggredito agenti e militari procurando loro lesioni.

Il giovane era stato sorpreso mentre si introduceva in un'azienda: a quel punto, secondo la ricostruzione delle Forze dell'Ordine, si sarebbe improvvisamente scagliato contro poliziotti e carabinieri.

Anche a causa dei suoi precedenti giudiziari specifici lo straniero, dopo la convalida dell’arresto effettuato in flagranza dei reati di resistenza e violenza ai pubblici ufficiali, è stato

sottoposto alla custodia cautelare in carcere in attesa del processo defintivo. Prosegue anche la procedura finalizzata alla sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.