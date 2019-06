In auto con arnesi da scasso e apparecchi radio: denunciato barese 'in trasferta' a Monopoli

Due persone di origini baresi sono state arrestate dalla Polizia nelle campagne di Monopoli, sorprese con attrezzi per scassinare abitazioni e due apparati radio portatili nella loro auto. I due sono stati individuati nel corso di controlli sulla statale 16 in direzione nord. L'auto era in procinto di imboccare lo svincolo per Conversano quando è stata fermata da una pattuglia.

Dopo i controlli e il sequestro di attrezzi e radio portatili, è stato denunciato un 56enne barese, già sottoposto ad avviso orale aggravato da parte della Questura. Il materiale era ben nascosto per evitare che venisse individuato. L'uomo, proprietario del veicolo, è stato quindi denunciato. Gli inquirenti sospettano che il gruppo fosse dedito a furti e razzie nelle campagne attorno Monopoli e Conversano: avviate le indagini per approfondire il caso.