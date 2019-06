"Un premio di 6mila euro ai dipendenti che fanno un figlio", a Monopoli l'iniziativa di un imprenditore

Se "lo Stato italiano non dedica particolare attenzione a chi fa figli", a dare una mano ai dipendenti che mettono al mondo un bambino ci pensa il datore di lavoro. Questa l'idea di un imprenditore di Monopoli, il barone Vitantonio Colucci, Grand’Ufficiale della Repubblica, dal 1967 alla guida del gruppo Plastic-Puglia, che conta circa 150 lavoratori, che ha annunciato la decisione di voler corrispondere un 'bonus' di seimila euro ad ogni dipendente che deciderà di avere un figlio.

La speciale iniziativa - di cui dà notizia l'azienda attraverso una nota - si chiamerà 'Premio nascita Lilly Colucci', in memoria della compianta figlia dell’imprenditore, scomparsa prematuramente pochi mesi fa. "L’input per la sua istituzione - spiegano dall'azienda - è arrivato proprio da Lilly Colucci, pilastro dell’azienda familiare per circa 30 anni, che ha costituito e sviluppato l’intera area amministrativa.

"Considero – afferma Colucci - la mia azienda un piccolo “Stato” e gli occupati i miei cittadini. Dal momento che lo Stato italiano non dedica particolare attenzione a chi fa figli, ho deciso di promuovere le nascite dei figli dei miei dipendenti effettivi con un bonus di 6000 euro in busta paga per ogni nuovo nato. Questo premio costituisce un regolamento aziendale".

L’incentivo, è spiegato nella nota, "favorirà certamente anche il “ricambio generazionale” nel Gruppo Plastic-Puglia, dove lavorano già i figli dei primi dipendenti, in alcuni casi i nipoti".