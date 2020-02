Biancorosso ...dal cielo: tifoso del Bari sorvola lo stadio di Monopoli in parapendio prima della partita

Un tifoso del Bari ha sorvovato in parapendio lo stadio 'Veneziani' di Monopoli poco prima dell'incontro di calcio tra le due squadre: un simpatico fuoriprogramma che ha sorpreso i tanti tifosi giunti nello stadio monopolitano, per un incontro importante, nell'ottica del campionato di Serie C. Il tifoso, con tanto di sciarpa biancorossa, è stato notato per alcuni minuti, prima di dirigersi verso un'altra zona della città.