Vagava sulla provinciale Monopoli-Castellana dopo essersi smarrito: labrador salvato dalla polizia

Un soccorso speciale, tra i tanti portati a termine dalla polizia del commissariato di Monopoli negli scorsi giorni di maltempo, sulla statale 16 come nelle contrade della zona. Gli agenti in servizio sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte hanno notato un cane, un labrador, che si aggirava sulla strada in visibile difficoltà. Immaginando che potesse essersi smarrito, i poliziotti lo hanno tratto in salvo. Successivamente, con l'aiuto della polizia locale, grazie alla lettura del microchip sono stati rintracciati i proprietari, a cui Thor è stato restituito.