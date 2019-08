Liquami finiscono in mare, stop alla balneazione nel lido Bianco di Monopoli: al lavoro Asl e Capitaneria

Il Comune di Monopoli ha interdetto alla balneazione la cala di 'Lido Bianco' a causa di una perdita di liquami proveniente da un muretto a secco che delimita l'area. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Angelo Annese. I liquidi fuoriusciti sono finiti in mare. Nelle prossime ore Asl e Capitaneria di Porto effettueranno analisi per stabilire l'entità del materiale sversato. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: "Se si dovesse trattare di sversamento illecito -spiega Annese attraverso un messaggio su Fb - i provvedimenti che prenderemo saranno seri".