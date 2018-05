In casa il bottino dei furti in appartamento: nei guai coppia a Monopoli

Borse, cellulari, monili, profumi. Un ricco bottino, con ogni probabilità provento di diversi furti in abitazione, quello che una coppia di 40enne serbo-bosniaci, entrambi pregiudicati, nascondevano nella loro casa.

I due sono stati scoperto a Monopoli dalla polizia. La donna, che all’atto del controllo aveva fornito false generalità, è risultata avere inoltre a carico due ordinanze di custodia cautelare emesse dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Perugia e Lanciano, entrambe per aver commesso anche in quelle province reati dello stesso genere, per cui è stata arrestata dai poliziotti del locale Commissariato e ristretta presso la Sezione femminile della Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. L’uomo, anche lui 40enne, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e ricettazione.

L’ingente refurtiva sequestrata sarà catalogata e dopo il riconoscimento restituita ai legittimi proprietari dopo le incombenze di rito.