Turisti derubati dei bagagli lasciati in auto: cittadino segnala, valigie recuperate dalla polizia

Avevano parcheggiato l'auto in un'area di sosta pubblica ed erano andati a pranzo nel centro storico di Monopoli, lasciando le valigie nella vettura presa a noleggio. Qualcuno però, approfittando della loro assenza, aveva forzato il veicolo impossessandosi dei bagagli, con tutto il loro prezioso contenuto di effetti personali, passaporti e biglietti aerei.

Vittima del furto, avvenuto nei giorni scorsi nella cittadina costiera barese, una coppia di turisti olandese. Ricevuto l'allarme, i poliziotti del luogo hanno immediatamente dato il via alle ricerche, sia con alcuni posti di controllo, che 'setacciando' luoghi in cui in precedenza erano state rinvenute altre valigie.

Fondamentale, però, si è rivelata la collaborazione di un cittadino monopolitano che ha segnalato, nei pressi di una struttura sportiva, la presenza di alcune valigie. Sul posto la volante ha accertato che si trattava proprio dei bagagli della coppia olandese, che così potuto recuperare quasi tutti gli effetti personali, oltre ai fondamentali documenti.

Nel corso delle ricerche sono state recuperate anche altre valigie oggetto di altri casi simili sui quali sono in corso accertamenti, mentre proseguono le indagini sugli autori materiali del furto.