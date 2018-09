Minaccia e aggredisce l'ex moglie sotto gli occhi della figlia piccola: 42enne in manette a Monopoli

Mesi di continue minacce e vessazioni all'ex moglie, dalla quale non accettava di essersi separato. Un'escalation di violenze sfociata anche in aggressione fisica. Così, dopo l'ultimo episodio, avvenuto lunedì sera a Monopoli sotto gli occhi della figlia piccola dei due e del nonno della bimba, la donna ha chiesto aiuto ai poliziotti della Squadra Volanti. In manette è finito l'ex marito stalker, un 42enne del posto, sottoposto ai domiciliari.