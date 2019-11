A Monopoli un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco: sarà attivo entro fine anno

Sarà attivo entro fine anno il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Monopoli. Ad assicurarlo è il consigliere regionale Pd Ruggiero Mennea, presidente del comitato permanente della Protezione civile pugliese. Per il territorio della provincia di Bari, è previsto anche un rafforzamento del presidio di Corato.

“Continua l’azione di rafforzamento in Puglia delle strutture di prevenzione e intervento dei vigili del fuoco - commenta Mennea in una nota - entro l’anno è prevista la trasformazione del distaccamento di Barletta in sede di Comando provinciale, ma anche l’istituzione dei nuovi distaccamenti nei territori sensibili di Monopoli e San Giovanni Rotondo e il potenziamento di quelli già operativi di Maglie, Manduria e Corato. Questo anche grazie al grande lavoro realizzato dai vigili del fuoco in collaborazione con la Protezione civile per il piano antincendio e grazie alla nostra azione incessante presso il Ministero dell’Interno”.

“In questo modo, si rafforza ulteriormente – prosegue - la logistica di tutta l’articolazione del sistema di Protezione civile che, insieme ai vigili del fuoco, rappresenta la spina dorsale di tutta l’attività di intervento e prevenzione della struttura governativa. Ringrazio il Governo per l’attenzione riservata alla Puglia, che è una regione frontaliera, con affaccio su Adriatico e Mediterraneo, ed esposta a diversi tipi di rischio. Il nostro intento è continuare su questa strada, offrendo ai pugliesi una tutela maggiore sia del territorio che delle persone. Non smetteremo mai - conclude Mennea - di essere grati ai vigili del fuoco che operano senza mai risparmiarsi per tutelare la nostra bellissima regione e la vita dei pugliesi ”.