Compattatori per rifiuti non consegnati, chiuse le indagini a Monopoli: due persone indagate

Gli agenti del Commissariato di Monopoli hanno notificato il provvedimento di conclusione dell'inchiesta per la vicenda rifiuti cominciata la scorsa estate. Al termine di complicate indagini e grazie ai numerosi approfondimenti effettuati dagli investigatori del Commissariato monopolitano, furono contestati definitivamente ai vertici della azienda uscente i reati di interruzione di pubblico servizio, di appropriazione indebita di 8 compattatori non riconsegnati a un'azienda di noleggio nonché la simulazione di reato del furto di ulteriori 4 compattatori, mezzi speciali dedicati alla raccolta rifiuti. Due persone risultano indagate.

Proprio per questi mezzi di proprietà della società di noleggio e recuperati nella notte dell’intervento, da parte dell’azienda uscente fu inviata una nota all’Albo dei gestori ambientali che indicava falsamente il furto dei mezzi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti. L’inchiesta, coordinata la Procura della Repubblica di Bari, è stata poi valutata anche in uno scenario più ampio, essendo nota la situazione debitoria dell’azienda uscente che risultava in amministrazione controllata. A novembre scorso vi fu il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Bari dei mezzi che erano stati chiusi in un deposito inaccessibile dall’azienda uscente e sottratti alla disponibilità dell’azienda di noleggio, il cui valore commerciale era di circa 500mila euro. In tal modo sarebbe avvenuto il trasferimento dei compattatori con la custodia momentanea affidata ai legittimi proprietari. I mezzi sono stati successivamente dissequestrati e restituiti ai legittimi proprietari.