Nel pc rubato le foto della figlia scomparsa un anno fa, l'appello di una mamma: "Aiutatemi a riaverle"

Un anno fa aveva perso sua figlia Claudia, pochi giorni fa, invece, alcuni ladri le hanno portato via pc e chiavette con tutte le foto della ragazza. A Monopoli una mamma ha lanciato un appello affinchè possa recuperare i file con gli scatti: "Purtroppo non ha altre copie. Sono disperata" ha affermato la donna. Il passaparola si è diffuso sui social anche attraverso l'hasthag #ritroviamolefotodiclaudia: "Lasciateli ovunque, fate in modo che qualcuno possa trovarli e ricontattarmi" ha concluso la donna, auspicando in un aiuto o in un gesto di buon cuore da parte dei malviventi.