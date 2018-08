Spaccio di eroina sul litorale di Capitolo: preso pusher 37enne

A bordo della sua Hyundai bianca, spacciava eroina sul litorale di Capitolo, a due passi dai lidi che d'estate vengono presi d'assalto dai bagnanti. L'attività illecita, infatti, avveniva di mattina preso, alla luce del sole, forse proprio con il tentativo di 'mascherare' i movimenti sospetti tra le auto di bagnanti diretti verso le spiagge. Sono state proprio diverse segnalazioni giunte al 112, in particolare di mamme che avevano notati gli strani movimenti accompagnando i figli in spiaggia, a far scattare l'intervento dei carabinieri.

In manette è finito un 37enne pregiudicato, residente a Fasano. I carabinieri, appostati in zona, hanno notato l'auto bianca che, dopo aver fatto il giro di due lidi, si è fermata in posizione defilata. E' passato poco prima che i primi acquirenti si avvicinassero alla vettura, per poi darsi alla fuga all'arrivo dei carabinieri. Lo spacciatore, invece, è stato subito bloccato. Con sè aveva diverse dosi di eroina per un totale di dieci grammi.

Nell'abitazione dell'uomo, ugualmente perquisita, i carabinieri hanno trovato anche - nascosti in alcuni indumenti riposti in un armadio - altri otto grammi di eroina, materiale per il confezionamento e 250 euro ritenuti provento dello spaccio. Il 37enne è stato sottoposto ai domiciliari.