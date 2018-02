Dalla cava dei dinosauri alla cattedrale di San Sabino: 7,6 milioni dal Ministero per il patrimonio artistico barese

Il MInistero dei Beni Culturali ha finanziato per 7,6 milioni di euro restauri e interventi antisismici nella provincia di Bari, nell'ambito del piano da 600 milioni di euro destinato alla riqualificazione del patrimonio culturale italiano. Tra le opere finanziate, vi è la conservazione, il restauro e valorizzazione della Cava dei dinosauri di Altamura. Per la città murgiana a disposizione anche 500mila euro per il Complesso di San Domenico. A Bari arriveranno fondi per la Cattedrale di San Sabino (250mila euro), la chiesa di San Giacomo (150mila) e Santa Chiara, sede della Soprintendenza (500mila). A Bitonto ci sono interventi per la chiesa di San Giacomo (500mila) e per quella di San Giorgio Martire (300mila). Un milione e mezzo, invece, destinati per la chiesa di San Nicola a Mola di Bari. A Monopoli 300mila euro per la chiesa di San Pietro e 250mila euro per San Leonardo. Infine, a Polignano ci sarà il restauro della chiesa di San Vito (750mila) e della chiesa del Purgatorio (600mila).