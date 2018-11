Otto casi di morbillo a Bari, all'ospedale 'Giovanni XXIII' in arrivo gli ispettori del Ministero?

Potrebbe essere annunciato a stretto giro l'invio di ispettori del Ministero della Salute, al 'Giovanni XXIII' dopo la notizia di 8 casi di morbillo nelle ultime settimane che hanno visto coinvolti 5 bimbi e 3 adulti con ricoveri proprio al Pediatrico e al Policlinico di Bari. La decisione, riferisce 'La Gazzetta del Mezzogiorno', potrebbe essere disposta a breve dal ministro Giulia Grillo. Nel frattempo, alla direttrice sanitaria di quest'ultimo, Matilde Carlucci, è stata affidata la gestione dei medici del 'Giovanni XXIII' affiancando Maria Giustina D'Amelio. In queste ore, attraverso il lavoro del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, si sta cercando di chiarire la dinamica della possibile catena di contagio: questa sarebbe partita da una bambina di 10 anni figlia di no-vax. Secondo alcune ipotesi, il caso di sospetto morbillo della piccola sarebbe stato notificato oltre i tempi previsti dai protocolli. In un primo momento, secondo quanto riferito dalla Direzione Generale del Policlinico all'Ansa, si ipotizzava che i casi non fossero collegati tra loro.

Presto ispettori del Ministero al 'Giovanni XXIII'?

Tra le persone colpite anche la sorellina della piccola (anche lei non vaccinata), un ragazzo di 16 anni, un addetto alla sorveglianza del Pediatrico e altre due persone adulte, queste ultime ricoverate al Policlinico. Le due sorelline pazienti in cura al 'Giovanni XXIII' sono state già dimesse nei giorni scorsi. Questa settimana, invece, dovrebbe toccare all'adolescente e all'altro minore attualmente nel Pediatrico. Proseguono, intanto, le vaccinazioni a tappeto per chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ammalate, in modo da evitare ulteriori contagi.