Colpita da infezione Seu, morta la bimba di 13 mesi ricoverata al 'Giovanni XXIII'

Non ce l'ha fatta la bimba di 13 mesi originaria di lucera, da due giorni ricoverata nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari poiché affetta da sindrome emolitico-uremica (seu). Le condizioni della piccola, già visitata una settimana fa a Foggia, si sono aggravate ed era stato necessario il trasferimento d'urgenza nell'ospedale barese. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio. Nei giorni scorsi sono stati avviati accertamenti per stabilire come la bambina abbia contratto l'infezione del batterio.