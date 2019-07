Si sottopone a operazione per dimagrire, madre 35enne muore dopo bendaggio gastrico alla clinica Mater Dei

Una donna di 35 anni, Annaliza Zizza, è deceduta nella clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico. La notizia è riportata sul Quotidiano di Puglia. La 35enne, sposata e madre di un bimbo di 6 anni, era ricoverata da giovedì scorso nella clinica barese per un intervento chirurgico riguardante la riduzione delle dimensioni dello stomaco consentendo una perdita di peso. Secondo le prime informazioni, la donna è deceduta in sala operatoria. Sull'episodio indagano i Carabinieri a seguito della denuncia presentata dai familiari della 35enne.