Contrae infezione batterica, muore giovane mamma di 34 anni

Una mamma 34enne è deceduta a seguito delle conseguenze di una sepsi pneumococcica, un'infezione sanguigna che può portare anche alla morte. La vicenda, verificatasi 3 giorni fa, è stata segnalata da La Gazzetta del Mezzogiorno. La donna, originaria della provincia, era stata inizialmente sottoposta a una Tac all'ospedale San Paolo, quindi ricoverata in rianimazione al Policlinico. Le sue condizioni però erano già critiche e non c'era più nulla da fare. Sul corpo della donna sarà eseguita, su richiesta dei parenti, l'autopsia. La 34enne aveva subito, decenni addietro, l'asportazione di una milza e, secondo i medici, non aveva effettuato alcuna vaccinazione anti-pneumococco che non è tra quelle obbligatorie ma è raccomandata in alcuni casi.