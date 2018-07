Lutto nel mondo della cultura e della storia dell'arte: addio alla professoressa Pina Belli D'Elia

Lutto nel mondo della cultura e della storia dell'Arte: è scomparsa improvvisamente, a 84 anni, la professoressa Pina Belli d'Elia, storica dell'arte e tra le più importanti studiose italiane del settore. Di origini milanesi, a Bari da circa 50 anni e una lunga carriera alle spalle: dapprima come insegnante di Liceo, quindi, per 14 anni, dal 1974 al 1988, alla guida della Pinacoteca Provinciale del capoluogo pugliese, per poi diventare apprezzata docente di Storia dell'arte medievale e moderna dell'ateneo barese. Numerose le sue pubblicazioni sull'arte di Puglia, così come le mostre curate anche assieme al compianto marito Michele D'Elia.