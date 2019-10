Agente morta dopo tre interventi: chiesto rinvio a giudizio per ex dirigente del Policlinico di Bari

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Giustina D’Amelio, l’ex direttore sanitario del Policlinico del capoluogo pugliese: la donna è accusata di omissione di atti d’ufficio per aver ritardato la consegna di tutta la documentazione sanitaria sulla morte di Valeria Lepore, agente penitenziario 27enne originaria di Toritto. morta a luglio 2014 dopo tre interventi in altrettanti ospedali pugliesi, a Manduria, al Santissima Annunziata di Taranto e al Policlinico di Bari, nel giro di 40 ore.

In base all'inchiesta coordinata dal pm Pinto, la dirigente, tra giugno e settembre 2017, avrebbe omesso di rilasciare la documentazione sanitaria sul decesso della giovane , più volte chiesta dalla famiglia. D'Amelio avrebbe fornito, dopo alcuni mesi, "documentazione incompleta costituita da 30 immagini radiografiche in luogo delle 237 disponibili". L’udienza preliminare inizierà il 7 gennaio 2020 dinanzi al gup del Tribunale di Bari Pellecchia.