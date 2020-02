Addio a don Giuliano Bellomo, salesiano del Redentore e missionario in Bolivia: "Una vita sempre a fianco degli ultimi"

Scompare a 76 anni don Giuliano Bellomo, attivo al fianco degli ultimi nella comunità del Redentore di Bari e missionario in Bolivia. È stato infatti fondatore della comunità salesiana del Collegio Don Bosco “Miguel Areiger” a San Ignacio de Velascio. Una persona sempre vicina agli "ultimi" e attenta nell'ascoltare i bisogni di coloro che soffrivano.

"Riposa nella gloria di Dio, Don Giuliano Bellomo sdb Salesiano di Don Bosco nella comunità del Redentore e Missionario in Bolivia" il messaggio di commiato della comunità del Redentore. I funerali si sono celebrati ieri nella Chiesa del Redentore. Tantissimi i messaggi di commiato anche da parte delle persone che lo hanno incrociato durante gli anni da missionario in Bolivia, dove è stata organizzata anche una cerimonia in suo ricordo.