Neonata muore all'ospedale San Paolo: indaga la Procura, disposta autopsia

La Procura di Bari ha avviato un'indagine sulla morte di una neonata avvenuta la sera del 5 gennaio scorso nell'ospedale San Paolo del capoluogo pugliese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna è stata sottoposta a taglio cesareo due giorni dopo il ricovero. E' stato disposto il sequestro della placenta, del cordone ombelicale e di alcuni tamponi biologici, per far luce sulle cause della morte della bambina.

Il pm inquirente, Ignazio Abbadessa, conferirà domani al medico legale, Biagio Solarino, l'incarico di eseguire l'autopsia che verrà effettuata nella stessa giornata di martedì.