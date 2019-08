Il paracadute ha un problema durante la discesa nel Potentino: 45enne barese si schianta al suolo

Incidente mortale in mattinata in Basilicata, che ha coinvolto un paracadutista barese di 45 anni. L'uomo si era lanciato da un aereo nella zona di Lavello, in provincia di Potenza, ma per un problema il paracadute non si è aperto, facendolo schiantare al suolo. Inutili i soccorsi: il 45enne non è sopravvissuto all'impatto.

Sul posto i carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire le cause del malfunzionamento del paracadute.