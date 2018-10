Addio a Raffaele Valletta: morto a 69 anni il 'guru della comunicazione' pugliese

Muore all'età di 69 anni uno dei 'guru' della comunicazione pugliese, che ha insegnato all'Università di Bari, Lecce e Roma. Parliamo di Raffaele Valletta, eclettico comunicatore nato da una famiglia salentina di viticoltori, che a soli 23 anni ha ricevuto l'incarico di consulente del Centro Stile FIAT-Torino, sua prima esperienza nel mondo dell'impresa.

A ricordarlo saranno amici e colleghi in mattinata nel suo Studio a Bari - in via Melo -, luogo dove sosterà il feretro. Nel pomeriggio invece saranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, in piazza Luigi di Savoia. Valletta è stato non solo docente universitario - docente universitario anche per l'Accademia di Belle Arti di Bari - ma anche consulente di comunicazione per importanti realtà aziendali dentro e fuori dalla Puglia. Possiamo ad esempio citare la Fiera del Levante e i vini Leone De Castris. Nel 1999 diede vita al Master in Marketing e Comunicazione d'Impresa, coinvolgendo intorno a sé autorevoli personaggi del mondo della Comunicazione e del Marketing.